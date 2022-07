Météo : 7 départements placés en vigilance orange pour canicule

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé mardi 7 départements en vigilance orange canicule. Les département suivant sont concernés par les très fortes chaleurs : l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Cette vigilance orange prendra effet mercredi à 14h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mardi à 15h, Météo France a relevé 34,6°C à Aubenas (Ardèche) et 33,1°C à Montélimar (Drôme). Dans le Sud-Ouest, les températures s'échelonnent entre 33 et 37°C, et jusqu'à localement 38°C sur le sud Gironde. L'épisode est prévu pour durer jusqu'à jeudi 7h minimum.

Un total de 24 départements, principalement de la façade ouest et dans le sud-est, sont par ailleurs en vigilance jaune. L'épisode de fortes chaleurs, qui devrait se prolonger au moins jusqu'en début de semaine prochaine, concerne surtout pour l'instant la façade atlantique, le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône, avec des températures comprises mardi entre 36 et 38 degrés, voire localement 39 degrés.

Ailleurs, il faisait généralement entre 30 et 34 degrés. Mercredi, les fortes chaleurs doivent toucher les mêmes régions, avec des températures minimales stationnaires, mais des maximales encore en hausse par endroit. La Première ministre Elisabeth Borne a appelé l'ensemble du gouvernement à se mobiliser pour faire face à une vague de chaleur qui "a un impact très rapide sur l'état de santé des populations, en particulier des personnes les plus vulnérables".