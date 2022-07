Météo : 73 départements placés en vigilance orange canicule et/ou orages, plus aucun en rouge

La vague de chaleur a atteint son pic en France mais elle n'est pas terminée. 73 départements sont en vigilance orange pour canicule et/ou pour des risques d'orages, selon le dernier bulletin de Météo France publié à 6h ce mardi matin.

Les 70 départements en vigilance orange canicule sont les suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Ardennes, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Vienne, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente, Dordogne, Corrèze, Cantal, Lot, Lot-et-Garonne, Gers, Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Gard, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Rhône, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Jura, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Côte-d'Or, Nièvre, Yonne, Loiret, Yvelines, Essonne, Paris et petite couronne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Aube, Marne, Meuse, Haute-Marne, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

11 départements sont en vigilance orange pour des risques d'orages à partir de 18h ce mardi : Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques,

Météo France a levé ce mardi matin sa vigilance rouge canicule. 15 départements de l'ouest étaient concernés : Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Ger et Gironde. Tous les départements de la façade atlantique repassent en vert. "Une masse d'air océanique plus fraîche est arrivée par l'ouest. Elle va progresser sur le pays aujourd'hui mardi", explique le service officiel de la météorologie.

La France divisée en deux

Les départements de l'ouest vont perdre entre 10 et 15 degrés en journée, voire 20. Il fera moins de 30 degrés ce mardi le long de la façade atlantique. En revanche, les température resteront très élevées sur la partie est du pays. Elles seront comprises entre 35 et 27 degrés.

Selon Météo France, "des orages localement violents vont se déclencher sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn", en fin de journée. Ils progresseront dans la soirée vers la région toulousaine la Dordogne et le Limousin. "Ces orages provoqueront localement de violentes rafales de vent et des chutes de grêle". Les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est de la France mercredi et pour plusieurs jours, "avec des températures nocturnes demeurant toujours très élevées".

Des records de températures battus dans la nuit

Météo France a relevé 32,8°C à la Hague (Manche) à 3h dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit d'un record absolu en maximal. De nombreux records de températures ont été battus dans la journée, lundi.