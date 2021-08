Météo : à quand le véritable début de l'été en Limousin ?

L'été va-t-il enfin s'installer pour de bon en Limousin en ce mois d'août ? C'est l'espoir qui domine après un mois de juillet particulièrement pluvieux et pas particulièrement chaud, comme le confirme le bilan de Météo France pour la Haute-Vienne et la Corrèze.

Le mois de juillet n'a pas vraiment tenu ses promesses sur le plan de la météo, en Limousin. Entre les alertes aux orages, des jours de pluie ininterrompue et des températures qui ne semblent pas franchement avoir décollé, habitants et touristes ont le sentiment qu'il n'y a pas eu de début d'été digne de ce nom en Haute-Vienne et en Corrèze. Une impression confirmée par les spécialistes de la station Météo France de Limoges Bellegarde.

Déficit de soleil et excédent de pluie

Dans leurs registres le constat est clair : le soleil a beaucoup joué à cache-cache avec les nuages et il a souvent perdu. Résultat : un déficit d'ensoleillement de 20% en Corrèze et de 24% en Haute-Vienne, par rapport à d'habitude en juillet. Côté mercure, il n'y a pas eu de record de chaleur, ni de fraicheur, même s'il y a eu de gros écarts au fil du mois. "Les températures ont fait le yoyo" résume Olivier Mandeix, prévisionniste à la station Météo France de Limoges Bellegarde, ce qui fait qu'au final "on est seulement 0,4% degrés en-dessous de la normale."

Pas de record non plus pour les précipitations, même si les 12 et 13 juillet il est tombé autant de pluie en 2 jours que pour l'ensemble du mois habituellement. Sans surprise, le bilan pluviométrique est donc excédentaire, de 22% en Corrèze et surtout de 64% en Haute Vienne. La bonne nouvelle, c'est que le risque de sécheresse s'est du coup nettement éloigné, mais comme on reste sur six été très secs en Limousin, forcément ça fait bizarre.