METEO : après 40 jours sans pluie des averses attendues sur la Côte d'Azur

Les Alpes Maritimes subissent une "sécheresse exceptionnelle et intense" selon Météofrance qui prévoit pour dimanche soir un épisode de pluies significatives. Il va pleuvoir lundi sur le littoral et neiger en station.

Des averses bienvenues sont attendues dans les Alpes Maritimes pour la nuit de dimanche à lundi. Une bonne nouvelle pour les plantes … et les stations de ski !

Les dernières pluies significatives remontent au 5 janvier dernier sur le littoral, et pour le haut pays et le Mercantour le 27 décembre 2021. Les Alpes Maritimes subissent une " sécheresse exceptionnelle et intense" en période hivernale assure un prévisionniste de Météo-France.

De la pluie ... et de la neige

On attend sur le littoral des cumuls de pluie relativement importants entre 20 et 30 mm (localement 40). Et de la neige dans les hauteurs avec une limite pluie/ neige dès 1200 mètres d'altitude ( voir plus bas à 800 mètres d'altitude par endroit)

Il peut tomber sur l'épisode une hauteur de 5 à 10 centimètres de neige au dessus de 1500 mètres d'altitude et jusqu'à 30 cm de neige en station. La perturbation attendue évolue d'Ouest en Est va se prolonger jusqu'à mardi.

Des prévisions données ce vendredi et qui peuvent bien sûr évoluer.