CARTE - Météo : après la vague de froid, place au redoux partout en France

Les températures remontent partout en France et font doucement oublier la vague de froid de la semaine passée. Un changement de météo dû au vent qui ne vient plus d'Europe du Nord mais d'Europe du Sud, beaucoup plus doux.

Alors qu'il faisait -17 degrés à Mulhouse dimanche matin, il ne fait plus que -6 ce lundi matin et il fera même 17 degrés dès mardi.

Ça ne vous aura pas échappé, après la vague de froid qui s'est abattue sur la France la semaine dernière, il y a désormais un redoux avec des températures comprises ce lundi midi entre 1 degré à Strasbourg et 16 degrés à Biarritz. Entre ces deux extrêmes, il fait 7 degrés à Paris, 12 à Brest ou encore 10 à Nice... Bien loin des températures négatives de ces derniers jours.

Les prévisions de Météo France pour ce week-end. © Radio France - Météo France

Après un vent du Nord, place à un vent du Sud

Ces phénomènes météorologiques et ces changements de températures rapides s'expliquent. Selon Jean-Yves Chaplin, prévisionniste Météo France, la vague de froid que nous avons connue était due à un anticyclone venu d'Europe du Nord et de Pologne notamment. Le vent qui a soufflé sur la moitié nord de la France était donc très froid : "Il faisait encore -17 degrés ce dimanche à Mulhouse (Haut-Rhin)", précise Jean-Yves Chaplin. Désormais, à partir de ce lundi, le vent change d'orientation et vient tout droit du sud et de l'ouest : une dépression de l'Atlantique qui apporte de l'humidité et un anticyclone de sud de l'Europe comme le Maroc, qui apporte de la chaleur. "La France est un pays au climat tempéré qui change régulièrement." Résultat, il ne faisait plus que -6 degrés ce lundi matin à Mulhouse.

Encore plus chaud pour ce week-end

Et ça ne devrait pas s'arrêter là puisque la ville de Mulhouse devrait même atteindre les 17 degrés ce mardi. Plus généralement, les températures devraient tourner autour de 15 degrés en moyenne en France pour les prochains jours avec globalement de l'air chaud mais aussi des nuages. C'est surtout ce week-end que le printemps s'intallera avec des températures "5 degrés en moyenne au-dessus des valeurs de saison." Comptez globalement 15 degrés sur toute la France samedi après-midi et un grand soleil printanier. Pareil pour dimanche.