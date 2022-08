Deux départements supplémentaires sont placés en vigilance orange canicule par Météo France depuis 16h ce lundi, en plus du Gard et du Vaucluse.

Météo : après le Gard et le Vaucluse, le Lot-et-Garonne et la Gironde passent en vigilance orange canicule

Quatre départements sont désormais en vigilance orange canicule, d'après Météo France. En plus du Gard et du Vaucluse, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont aussi passés en orange depuis de lundi 16h.

Pour mardi, Météo France prévoit des températures comprises entre 36 et 38°C dans le sud-ouest et le sud, avec des pointes à 39°C. En basse vallée du Rhône, le mercure atteindra 36 à 38°C.

Pour mercredi et jeudi, les prévisionnistes tablent sur des températures comprises entre 36 et 39°C, voire 40°C localement, dans le sud-ouest et sur la côte atlantique jusqu'au sud de la Loire. Il fera entre 36 et 38°C dans la vallée du Rhône.