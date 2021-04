Météo : après les records de chaleur, retour de l'hiver lundi

Rangez les shorts et les lunettes de soleil. "Après cette semaine marquée par une douceur exceptionnelle et une pluie de records de chaleur pour un mois de mars, la situation va changer assez brutalement avec l’arrivée d’air froid par le nord", indique Météo France ce vendredi. Le temps sera beau mais frais samedi et dimanche avant l'arrivée d'une perturbation, lundi, qui pourrait se traduire par des giboulées de pluie et neige mêlées sur le Nord-Ouest.

10 à 20 degrés de moins que la semaine dernière

L'arrivée d'une masse d'air plus fraîche en provenance de mer du nord a fait chuter le mercure d'environ 10 degrés ce vendredi au nord de la Loire. La baisse des températures va se poursuivre durant le weekend sur une large moitié nord en particulier. Samedi les maximales atteindront 10 à 20 degrés du nord au sud, avec encore 17 à 23 degrés entre le bassin aquitain et le golfe du Lion. Les températures minimales retrouveront des valeurs de saison, variant entre 2 et 12 degrés. Loin des valeurs records enregistrées mercredi 31 mars, "l'après-midi la plus chaude jamais observée en mars sur 75 ans de données" selon Météo France.

Risque de neige en plaine dès lundi

C'est lundi que les écarts de températures seront les plus significatifs avec l'arrivée d'une perturbation par les côtes de la Manche qui gagnera les Pays de la Loire, le Bassin parisien et le Grand Est dans la matinée, puis les régions plus au sud durant l’après-midi. "De l’air froid venant directement de l’Arctique va s’engouffrer sur le pays", indique Météo France. L'organisme prévoit de la neige sur les hauteurs du Massif central, des Vosges, du Jura, des Alpes du Nord et le Morvan, mais aussi sur le Nord-Ouest du pays.

Des flocons sont attendus en plaine, dans la nuit de lundi à mardi."Sur les collines normandes les sols pourraient même être blanchis", annonçant une journée de mardi encore plus froide prévient Météo France. Seuls les littoraux de l’Atlantique et de la Méditerranée devraient être épargnés.

Le printemps, "saison des grands écarts"

Un changement brutal mais pas inédit selon François Jobard, prévisionniste à Météo France : "Le printemps est la saison des grands écarts". C'est en mars "qu'on gagne le plus d'heures de soleil, on a un soleil plus vigoureux, qui dure plus longtemps et monte plus haut dans le ciel", favorisant des températures clémentes. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin des gelées et des giboulées, comme en témoignent les proverbes populaires.