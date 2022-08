Météo : après un mois de juillet très sec, rebelote en août dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Le mois de juillet 2022 a battu des records de sécheresse et le thermomètre a frôlé les 40 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais. Le mois d'août s'annonce également très chaud et très sec selon les prévisions d'Agate Météo.

Le thermomètre va dépasser trente degrés ce mercredi 3 août dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On va transpirer, certes, mais notre région échappe aux chaleurs étouffantes et extrêmes subies par les habitants du sud de la France. En revanche, une nouvelle vague arrive lundi prochain avec des températures qui pourraient dépasser les 35, voire 39 degrés, détaille Patrick Marlière qui dirige Agate Météo.

La pluie attendue... en octobre !

Le mois d'août sera divisé en deux, explique ce prévisionniste. Après cette vague de fortes chaleurs, il y aura une petite accalmie, même si les températures devraient rester élevées. Des coups de chaleur semblent de nouveau se profiler pour la fin du mois. "Par rapport à juillet, même si ce sera dans une moindre mesure, le mois d'août sera aussi beau, aussi chaud et surtout aussi sec", résume Patrick Marlière. Les précipitations devraient être encore largement déficitaires sur l'ensemble de la France.

Aura-t-on un répit cet automne ? Pas vraiment d'après les prévisions : "le mois de septembre s'annonce également beau, chaud et sec". D'après Agate Météo, les précipitations pourraient revenir à la mi-octobre : "Il semblerait que les perturbations regagneront l'Europe de l'ouest, il y aura de petites précipitations, mais il faudrait beaucoup de pluie pour rattraper le déficit accumulé depuis le début de l'année."

Un mois de juillet aride

La sécheresse devrait donc s'accentuer en août après un mois de juillet qui a battu des records en France et dans le Nord et le Pas-de-Calais. Patrick Marlière parle d'un mois de juillet "aride" avec un déficit de précipitations voisin de -90% , et même -95% dans le Valenciennois. Certaines communes ont néanmoins été bien arrosées lors des orages du 20 juillet.

Les records de température n'ont en revanche pas été battus en juillet. Le thermomètre a frôlé les 40 degrés, notamment lors du pic du 19 juillet, mais c'est moins qu'en juillet 2019. On avait alors enregistré 41,5°C à Lille. "Sur les Hauts-de-France , on est entre 1 et 1,5°C au dessus des normales de saison et cela place juillet 2022 sur le podium des mois de juillet les plus chauds mesurés dans nos régions", précise Patrick Marlière.

Ces conditions météo ont amené un ensoleillement exceptionnel : on a dépassé les 50% en excédent. Nous avons eu 300 heures environ d'ensoleillement alors que les normales sont entre 210 et 230 heures.

Les records de température qui datent de juillet 2019 n'ont pas été battus en 2022. - Patrick Marlière - Agate Météo

Les températures ont été largement supérieures aux normales de saison en juillet 2022. - Patrick Marlière - Agate Météo