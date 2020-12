Météo : après une période particulièrement douce, les températures vont baisser pour le réveillon de Noël

La nuit de lundi à mardi 22 décembre a été exceptionnellement douce dans toute la France, avec des températures entre 13°C et 14°C au plus froid de la nuit. “On ne peut pas parler de records de températures, mais ça reste une nuit extrêmement douce”, a confié Marion Pirat, prévisionniste de Météo France. Il a par exemple fait 13,6°C ce mardi matin à 7 heures à Paris, et 13,7°C à Rennes.

"Ce ne sont pas des températures de saison. Les normales de saison à cette période de l’année sont plutôt autour de 2°C ou 3°C la nuit. À Paris, on était à onze degrés de plus”, s’est étonnée la prévisionniste. La douceur s’est maintenue tout au long de la journée. “On a enregistré jusqu’à 22°C à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans certains endroits, on n'était pas loin des records pour une fin décembre. Il a par exemple fait 15,5°C à Paris, alors que le record est de 15,8°C.” Cette perturbation est arrivée dans un flux de sud-ouest par une masse d’air d’origine tropicale.

Vague de froid dans les prochains jours

La journée de mercredi sera encore très douce, avec en moyenne un à trois degrés de moins que mardi. Mercredi soir, un coup de vent va arriver en Bretagne et en Normandie avec des rafales à 90 km/h dans les terres et jusqu’à 110 km/h sur les côtes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, pour le réveillon de Noël, "les températures vont nettement chuter”, avertit Marion Pirat. “On pourrait même avoir quelques flocons en plaine dans le nord-est.”

Ce changement de temps s’explique par l’arrivée du vent qui va basculer au nord et ramener une masse d’air polaire. “On passe des tropiques au polaire”, sourit Marion Pirat. “Vendredi, on sera légèrement en-dessous des normales de saison, mais pour le reste on sera autour des normales de saison. Mais c’est vrai que ça baisse beaucoup par rapport à ce mardi.”

Retour à des normales de saison après des Noël très chauds ces dernières années

Ce réveillon de Noël 2020 sera particulièrement froid par rapport aux précédentes années, mais c’est plus un retour à la normalité qu’une anomalie, développe la prévisionniste. “Si on prend par exemple l’année dernière, on a eu un Noël avec localement plus de 20°C. Ça fait plusieurs années que pile le 25 décembre, on a beaucoup de douceur.” Pour la journée du dimanche 27 décembre, Météo France surveille un risque de neige en plaine dans le nord-est, en Lorraine et en Bourgogne notamment, et un coup de vent dans le nord-ouest.