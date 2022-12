Météo : au Pays Basque, "on a quasiment atteint les températures qu'on prévoyait pour 2050"

Il n'a jamais fait si chaud et si sec au Pays basque : 2022 est l'année de tous les records dans notre secteur, selon Météo France, que ce soit en termes de chaleur anormale ou concernant le manque de pluie. L'année est marquée par un déficit de pluie de 25% qui, combiné avec une température annuelle supérieure d'1,7 degré à la moyenne, assèche les sols en profondeur.

ⓘ Publicité

Records absolus de températures et moyenne annuelle en hausse

"Au niveau des températures, on a connu de loin l'année la plus chaude depuis le début des observations, qui ont commencé en 1956 pour Biarritz et en 1920 pour Socoa", explique Francis Morisset, climatologiste à Météo France. En moyenne, sur l'année, le mercure s'est élevé à 14,4 degrés au Pays basque, alors que la normale est de 12,7 degrés sur les 30 dernières années, soit 1,7 degré d'écart. "On est devant 2020 et ses 13,7 degrés, ainsi que devant 1997 où on avait eu 13,5 degrés sur l'année", précise Francis Morisset.

L'année 2022 a notamment été marquée par une répétition des vagues caniculaires, trois au total sur l'été, dont "une très précoce entre le 14 et le 18 juin, ce qui est inédit", selon le météorologiste. C'est là qu'un record absolu de température a été battu avec 42,9 degrés à Biarritz le 18 juin. Rebelote pile un mois plus tard, avec 40,1 degrés observés, du jamais vu pour un mois de juillet. C'est bien "la multiplicité de ces événements, de ces vague caniculaires", qui sont notables, et qui sont à prendre en compte "quand on parle de changement climatique ou de réchauffement global", selon le spécialiste de Météo France.

Ce 18 juillet 2022, à Biarritz, il a fait plus de 40 degrés, ce qui n'a pas empêché certains de passer la fin de journée à la plage © Radio France - Franck Dolosor

"Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a quasiment atteint ce qu'on prévoyait pour 2050", alerte Francis Morisset. Cette chaleur s'est traduite en parallèle par un ensoleillement quasi normal, "légèrement au dessus de la norme". Le soleil a brillé durant 2002 heures cette année, soit 105% de la normale.

Un déficit d'un quart de précipitations

Si l'année 2022 n'est pas la moins arrosée de l'histoire, avec près de 1.200 millimètres d'eau tombés sur l'année, "elle se place tout de même en 4e position des années les plus sèches", avec un déficit de 24% de précipitations par rapport à la normale. À l'exception de l'année 1989, il n'y a jamais eu aussi peu de jours de pluie au Pays basque : 109 cette année, dont un seul en juillet, contre 140 habituellement.

Ce manque de pluie joue considérablement sur la sécheresse des sols, "combiné avec les vagues caniculaires et un ensoleillement normal", explique Francis Morisset. "L'indicateur de l'humidité des sols a atteint 0,22 le 12 août, s'alarme le climatologiste. Les sols ont égalé les records de sécheresse de 1962 et de 1994." Selon le météorologiste, "les trois vagues caniculaires, l'ensoleillement qu'on a eu, la sécheresse des sols, tout est lié. Même si on avait eu un apport d'eau normal, ça contribue à l'assèchement des sols par l'évapotranspiration" des végétaux, notamment à cause de "la hausse des températures".

Début août, les champs à Orsanco, près de Saint-Palais, étaient touchés par la sécheresse © AFP - Patxi Beltzaiz / Hans Lucas

Le paysage du Pays basque va-t-il donc changer à l'avenir avec ces évolutions climatiques ? "On ne sait pas trop quand ! répond Francis Morisset. Pour l'instant, les précipitations vont continuer à favoriser la végétation. Là où on peut s'inquiéter, c'est sur les niveaux des cours d'eau et des nappes phréatiques qui vont continuer de baisser."