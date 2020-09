Météo Bretagne : plus de soleil que d'habitude au mois d'août

Au mois d'août 2020, le soleil aura donc été généreux avec les touristes venus nombreux dans la région.

24% d'ensoleillement en plus à Saint-Brieuc

C'est à Saint-Cast-le-Guildo dans les Côtes d'Armor que l'astre solaire a été le plus présent avec 238 heures d'ensoleillement contre 200 heures habituellement. A Saint-Brieuc, Météo Bretagne a relevé 221 heures d'ensoleillement, c'est 24% de plus que la norme mensuelle des 30 dernières années. Plus 13 % à Brest et à Dinard, plus 8% à Lorient, plus 5% à Rennes, oui, le soleil a brillé sur la Bretagne au mois d'août ! Et pourtant...

Une différence entre le ressenti et la réalité

Vous avez l'impression, au contraire, que le soleil a été plutôt timide au cours de ce mois d'août 2020 en Bretagne ? C'est normal. "Le ressenti général est perçu comme très mitigé", reconnait Sébastien Decaux de Météo Bretagne. "Si la première décade du mois a été très chaude et bien ensoleillée, on a retenu la dégradation intervenue à partir du 15 août". "Le soleil a brillé par bribes et les journées avec du soleil du matin au soir sont restées rares ou absentes".