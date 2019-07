Chute brutale des températures après la canicule, jusqu'à 20 degrés perdus par endroits

La vigilance rouge canicule est valable jusqu'à 16h ce vendredi dans les 20 départements concernés et 60 autres départements sont encore en vigilance orange. Toutefois, les températures vont commencer à chuter de façon spectaculaire sur l'ouest de la France avec l'arrivée des orages. Les pluies devraient s'abattre sur l'est du pays samedi.

Près de 20 degrés perdus entre jeudi et samedi

Même si la fin de l'épisode caniculaire est prévu samedi dans l'est du pays, les températures vont baisser sur l'ensemble de la France dès ce vendredi. "S'il y a bien un jour où parler de dégringolade des températures, c'est là, avec une baisse des températures parfois de plus de 15°C" en Normandie et dans les Pays de la Loire, a indiqué Olivier Proust, prévisionniste à Météo France à l'AFP.

L'arrivée d'un air frais par l'ouest va nettement rafraîchir l’atmosphère ce vendredi après-midi avec pas plus de 19 à 24 degrés sur une moitié Ouest. Le mercure oscillera entre 28 et 33 degrés de Lille à Paris et jusqu'à Perpignan. Des températures toujours estivales mais inférieures de 10 degrés en moyenne à celles relevées jeudi, lors du pic de chaleur (42,6°C à Paris, 41,2°C à Lille, ou encore 41,1°C à Rouen) et la baisse doit se poursuivre samedi.

Des orages localement forts et porteurs de grêle

Après les records de chaleur, place aux orages qui pourraient être "localement forts et porteurs de grêle" ce vendredi sur l'ouest, et dans l'est samedi selon Météo France.

Des averses orageuses sont attendues dès le lever du jour ce vendredi à l'ouest d'un axe Lille-Toulouse, sur une partie de l'Occitanie, en Poitou-Charentes, sur les Pays de la Loire, et jusqu'à la Normandie. Le Massif central et les Hauts de France seront aussi concernés. Les orages se multiplieront à l'est d'un axe Lille-Limoges jusqu'au Grand-Est et sur tout le Massif central et Rhône-Alpes dans l'après-midi. Ils pourraient être localement violents notamment entre les Ardennes et le plateau lorrain et s’accompagner de grêle et de fortes rafales de vent.