Météo : c'est le mois d'octobre le plus arrosé dans le Gard depuis 1994

Le Gard a été le deuxième département français le plus arrosé le mois dernier avec en moyenne 257 millimètres d'eau. "Une première depuis 1994" selon Gaétan Heymes, prévisionniste à Météo-France. La palme pour la station météo du Mont-Aigoual avec 569 millimètres de pluie en seulement 12 jours. Suivent les communes de Génolhac, de Colognac, de Saint-Jean-du-Gard et de la Grand-Combe avec des valeurs comprises entre 460 et 560 millimètres d'eau, l'équivalent de deux mois et demi de précipitations.

Des cumuls dus en grande partie aux deux épisodes méditerranéens du 3 et 30 octobre dernier - Gaétan Heymes

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pratiquement 26 degrés enregistrés à Pujaut

Le soleil a également inondé le Gard avec 212 heures d'ensoleillement à Nimes contre 167 h en général au mois d'octobre. Un excédent de 27%. Pour autant, les températures sont restées dans les normales de saison avec une moyenne de 14 degrés. La plus élevée a été enregistrée à Pujaut le 1er octobre avec 25,8 degrés.