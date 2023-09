Météo : chaleur inhabituelle prévue pour les premiers jours d'octobre, jusqu'à 35 degrés attendus par endroits

La France n'en a pas terminé avec la chaleur alors que le pays vient connaître son mois de septembre le plus chaud jamais mesuré . Après une semaine estivale dans une grande partie de la France et des températures largement au-dessus des normales de saisonnières, le week-end s'annonce encore plus chaud dans une grande partie sud du pays.

Dimanche et surtout lundi, les deux premiers jours du mois d'octobre, les températures "pourraient pointer vers les 35 degrés au maximum des plaines du sud-ouest jusqu'aux plaines est de l'Auvergne", indique Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France. Dimanche, Météo-France attend aussi entre 32 à 34 degrés du Limousin, aux côtes girondines et landaises ainsi que sur une partie de la côte méditerranéenne. Les prévisionnistes estiment qu'il pourrait faire jusqu'à 34 degrés à Toulouse. Lundi, dans les villes, le mercure pourrait monter jusqu'à 34 degrés à Bordeaux et à Tarbes et jusqu'à 33 à Biarritz et à Vichy et jusqu'à 32 degrés à Bourges et à Limoges.

La Chaîne Météo note "une baisse assez nette" des températures dès mardi, mais annonce "un nouveau pic de chaleur pour le week-end du 7 octobre".

Des records vont-ils tomber ?

Des records de températures risquent de tomber dimanche ou lundi, selon Météo-France. "De nombreux records de chaleur pour un mois d'octobre sont menacés" d'être battus avec des prévisions d'anomalies par rapport à la période 1991-2020 "qui culminent parfois au-delà de dix degrés" et "sont énormes". À Toulouse, ce record devrait être battu sans problème. Dans la ville, la température la plus haute après un 30 septembre est de 30,8 degrés, enregistrée début octobre 2011, indique France Bleu Occitanie. Pour l'heure, "le record national de chaleur pour un mois d'octobre est détenu par Ajaccio" avec 35°C précise Météo-France, suivi sur le continent par les 34,7 relevés à Dax.

"C'est une séquence qui est tout bonnement exceptionnelle, à la fois pour une fin septembre et à la fois pour un début et tout un mois d'octobre", note Tristan Amm de Météo-France.