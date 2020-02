Météo : chaleur record cet hiver en Pays de Savoie

Records de douceur battus ! Sur ces trois premiers jours de février 2020, le centre météorologique des Alpes du Nord de Météo France a relevé au moins trois records de moyennes de températures en Savoie et en Haute-Savoie.

Un hiver atypique

Entre le 1er et le 3 février 2020, il a fait 9,5 degrés en moyenne à Albertville en Savoie, le record était jusqu'ici de 8,2 degrés. Sur la station météo de l'aéroport d'Aix-Chambéry, presque 11 degrés en moyenne alors que le précédent record était de 7,8 degrés. Enfin, 3 degrés relevés sur le Mont D'Arbois à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie, contre 2,3 degrés au pied du Mont-Blanc il y a quatre ans. Les records de températures précédents dataient tous de 2016.

"La position des anticyclones et des dépressions cet hiver est atypique puisque c'est l'anticyclone qui est d'habitude plutôt signe des périodes estivales qui est le plus proche de nos cotes cet hiver."

"On a eu une dominante de flux d'Ouest et Sud-ouest et une dominante d'influence de l’anticyclone des Açores et de l'air doux associé" explique Sophie Teissier, adjointe au chef du centre météorologique des Alpes du Nord. Pour la spécialiste, on ne peut pas en déduire directement que c'est un signal de changement climatique. Mais normalement "en janvier, en février : on est plutôt sous l'influence d'un flux Ouest, Nord- ouest et des dépressions islandaises qui nous envoient de l'air froid et perturbé. Ou encore de l’anticyclone sibérien qui nous envoie de l'air froid et sec" précise la météorologue et prévisionniste.

Conséquences sur l'enneigement

Ce qu'on appelle les Préalpes, les massifs de moyenne altitude sont "en déficit d'enneigement depuis le début de l'hiver" explique Sophie Teissier. La nivologue cite notamment le massif de la Chartreuse en Savoie ou encore celui du Vercors.

En haute montagne en revanche, les niveaux de neige sont assez corrects avec environ deux mètres de neige en haute altitude.