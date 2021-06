Météo : cinq départements placés en vigilance orange aux orages

Météo France a réduit la vigilance orange aux orages et pluie-inondation à huit départements, dimanche soir. Il peut tomber jusqu'à 60 mm en quelques heures, sur des sols déjà gorgés d'eau.

Météo France a réduit sa vigilance orange aux orages lundi matin. Cinq départements sont désormais concernés. Il s'agit de l'Allier, du Cantal, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme et de l'Yonne.

La vigilance est levée pour la Corrèze, la Creuse et le Lot car l'axe pluvieux concernant ces départements s'évacue progressivement vers le nord-est en baissant d'intensité.

Pour La Corrèze, le plus touché, les cumuls atteignaient en fin de nuit de l'ordre de 35 à 55 mm avec en relevés, 38 mm à Argentat, 47 mm à Saint Privat et 52 mm à Soursac.

Quelques cellules orageuses très intenses et grêligènes ont traversé l'Auvergne en soirée, notamment entre le nord Cantal et sud Puy-de-Dôme, occasionnant des chutes de grosses grêles, de très fortes intensités de précipitations (30mm en moins de 20 minutes) et des rafales de vent (82 km/h à Issoire).

Puis un front pluvio-instable, sans caractère orageux significatif, s'attarde sur l'Auvergne depuis la fin de soirée de dimanche, occasionnant de fortes précipitations. Les plus forts cumuls sont observés sur le Puy-de-Dôme et l'est Allier, avec des valeurs atteignant 50 à 60 mm en 6h.