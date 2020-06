Météo : de fortes chaleurs attendues à partir de mardi

On ressort les bouteilles d'eau et la crème solaire ! Météo France prévoit de fortes chaleurs à partir de ce mardi sur la France. Les températures devraient grimper jusqu'à 34 degrés, voire 35, dans le sud.

La France connaît cette semaine son premier pic de chaleur de l'été. Selon Météo France, le mercure devrait monter au-dessus des 30 degrés à partir de ce mardi. Mercredi, jeudi et vendredi seront les journées les plus chaudes.

Dès mardi, les températures atteindront généralement 26 à 30 degrés sur la moitié nord, 28 à 33 degrés sur la moitié sud. Comptez autour de 31 degrés dans le Sud-Ouest comme à Paris, jusqu'à 33 degrés en Provence.

Jusqu'à 35 degrés localement

Mercredi, le thermomètre pourrait encore gagner quelques degrés supplémentaires. Il devrait monter entre 25 et 31 degrés au nord. Comptez par exemple 30 degrés à Nantes et 31 à Paris. Dans le sud, on attend 32 degrés à Bordeaux et 34 degrés à Toulouse.

Le mercure grimpera encore un peu plus par endroits jeudi. Prévoyez entre 26 et 31 degrés sur la moitié nord : 28 à Metz et à Rennes, 30 à Lens, voire même 32 degrés dans la capitale. Au sud, les températures seront souvent supérieures à 31 degrés : 32 à Poitiers et à Valence, 33 à Tulle ou encore 34 degrés à Toulouse. "Le seuil des très fortes chaleurs (35 degrés) pourrait être dépassé localement", souligne Météo France.

Vendredi, il fera chaud et lourd, d'ailleurs la journée se terminera souvent sous les orages. Météo France prévoit 32 degrés en fin d'après-midi avant une chute brutale des températures après le passage des orages. Les fortes chaleurs gagneront l'est du pays avec 30 degrés à Strasbourg, 32 à Lyon, quand il fera seulement 22 degrés à Bayonne.