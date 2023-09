Météo : pas de dégâts liés à la pluie, la vigilance orange maintenue jusqu'à minuit

C'est sur un axe allant du plateau du Coiron en Ardèche jusqu'au nord de la Drôme que de fortes précipitations sont attendues ce jeudi soir. Depuis le milieu d'après-midi, Météo France a relevé 42 millimètres de pluie à Berzème sur le Coiron, 33 millimètres à Saint-Laurent-du-Pape ou encore 20 millimètres à Mercurol dans la Drôme.

Fin d'épisode vers 23 heures

D'ici la fin de l'épisode, prévu aux alentours de 23h ce jeudi soir, on attend de 60 à 100 millimètres de pluie sur certains endroits, plus de 100 millimètres dans des secteurs très localisés. La prudence est de rigueur mais le front orageux de ce nouvel épisode pluvieux semble moins stationnaire qu'en début de semaine après les orages violents qui se sont abattus sur le Nord-Drôme et le Nord-Ardèche ,

Pas d'intervention significative des pompiers

A 20 heures, la situation était calme pour les pompiers. Pas d'intervention côté Drôme. Deux opérations à Lamastre sous l'orage côté Ardèche, pour des infiltrations d'eau. En Ardèche, huit sauveteurs en eaux vives sont prépositionnés et une cinquantaine de pompiers sont en pré-alerte dans le nord du département. Ils n'ont pas été activés pour l'instant.