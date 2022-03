Météo : de la neige dès 150 mètres d'altitude en Lorraine

La météo réalise un grand écart cette semaine : des chaleurs pour commencer et des températures négatives pour terminer, ainsi que de la neige dès 150 à 200 mètres d'altitude à partir de ce vendredi 1er avril. L'épisode de froid s'étend jusqu'à lundi selon Météo France.

De un à deux centimètres localement

"On aura de la neige sur le relief, vers 150 à 200 mètres d'altitude, on peut s'attendre à quelques traces de neige, de un à deux centimètres localement", prévient Jonathan Améric, prévisionniste à Météo France pour la Lorraine. Les flocons vont également atteindre la plaine dans la nuit de vendredi à samedi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les bonhommes de neige ne tiendront pas longtemps, "cela va fondre, mardi on va retrouver des températures de saison, et cela ne tiendra pas sur le relief non plus", ajoute le météorologue. Les minimales seront de nouveau positives à partir de la semaine prochaine.

Les bourgeons sous les gelés matinales

C'était la grande crainte des arboriculteurs et des pépiniéristes : les gelés matinales arrivent en Lorraine. "On va perdre plusieurs degrés, on va être entre trois et six degrés en dessous des normales de saison, avec des gelés matinales à partir de vendredi", annonce Jonathan Améric.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette baisse du mercure s'explique par une descente d'air froid qui nous vient du nord de l'Europe. Un grand contraste avec les températures douces de ces derniers jours, qui étaient liées à un anticyclone sur la France. "On va s'attendre à du gel sur les bourgeons mais il faut relativiser car cette épisode sera moins marqué que l'année dernière", rassure le prévisionniste.