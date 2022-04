Météo : de la pluie jusqu'à la fin du mois d'avril en Midi-Pyrénées

En avril ne te découvre pas d'un fil. Le dicton tient toutes ses promesses en cette année 2022. La pluie et la baisse des températures s'installent durablement dans l'ex Midi-Pyrénées explique à France Bleu Occitanie un prévisionniste de Météo France.

"On ne voit pas d'amélioration avant une dizaine de jours." - Jean-Frédéric Bondet

Le temps va rester humide jusqu'à la fin du mois d'avril annonce Jean-Frédéric Bondet, prévisionniste à Météo France. "Quelques demi-journées au sec notamment vendredi mais la pluie revient dès ce week-end", explique-t-il.

Des mois d'avril souvent pluvieux en Midi-Pyrénées

Les mois d'avril en Midi-Pyrénées sont souvent maussades explique Jean-Frédéric Bondet qui rappelle que les précipitations de cette année sont loin d'être remarquables : "On peut citer plusieurs mois d'avril où on a eu beaucoup de précipitations . En 2009 en Haute-Garonne, on a eu des valeurs de 230 à 245 litres d'eau. Là, nous avons à peine une quarantaine de millimètres de pluie à certains endroits donc on est en déficit, la météo est en train de rattraper ce déficit."

"Les températures sont des températures de saison." - Jean-Frédéric Bondet

Vous avez froid ? Les températures sont de saison assure le prévisionniste de Météo France. "Le week-end de Pâques était un week-end très doux. On parle d'avril ne te découvre pas d'un fil, ce n'est pas pour rien!".