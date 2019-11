Météo : de la pluie toute cette semaine en Dordogne

Dordogne, France

Le parapluie est un accessoire indispensable en cette première semaine de novembre. Il pleut déjà régulièrement depuis la deuxième quinzaine d'octobre, et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant selon Météo France. Pour la dernière semaine d'octobre, additionnée à cette première semaine de novembre, les prévisionnistes prévoient l'équivalent d'un mois de pluie en Dordogne.

Le mois d'octobre avait déjà été pluvieux, et la tendance s'est poursuivie en ce premier week-end de novembre : dans le Nord du département entre 50 et 60 millimètres d'eau ont été enregistrés ; entre 30 et 40 au Sud. C'est l'équivalent de la moitié d'un mois de pluie normal qui est donc tombé sur la Dordogne pendant les deux jours du week-end de la Toussaint. Ce lundi 10 à 20 millimètres de pluie sont attendus dans le département, tout comme demain, mardi. La semaine va se poursuivre sous les intempéries, annonce Marie-Claire Sagnet, prévisionniste Météo France à Agen.

Après la sécheresse de cet été, cette pluviométrie est une bonne nouvelle pour nos cours d'eau et sols. "Les précipitations tombent doucement, chaque jour, dont le sol a le temps d'absorber l'eau", précise Marie-Claire Sagnet.