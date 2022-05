Météo : De nouveaux records de chaleur en Provence

Les jours se suivent et se ressemblent en Provence : il continue de faire chaud. La preuve par les chiffres que ce n'est pas qu'une impression : d'après la Météo du 13, de nouveaux records de chaleur ont été enregistrés ces dernières heures : 34,2 degrés à Trets ce dimanche dans les Bouches-du-Rhône, le dernier record du mois de mai dans la commune datait de 2009, il avait fait jusqu'à 32,9 degrés. Il a fait très chaud aussi ce dimanche dans les Hautes-Alpes : 32,2 degrés enregistrés à Embrun, l'ancien record de 31,8° datait de 1999. Il a fait jusqu'à 33,8 à Tallard.

Dans les Bouches-du-Rhône, la sécheresse inquiète de plus en plus : le bassin de l'Huveaune est en situation de crise. L'arrosage des espaces verts est interdit, celui des potagers, arbres et arbustes est autorisé seulement de 20h à 7h du matin. Le remplissage des piscines est interdit