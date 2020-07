Météo : de très fortes chaleurs prévues jeudi et vendredi, jusqu'à 41 degrés localement

Un nouveau pic de chaleur va s'installer à partir de jeudi en Midi-Pyrénées et dans le sud-ouest, avec des valeurs de températures maximales entre 36 et 40 °C, localement 41 °C annonce Météo France.

À Toulouse, les températures pourront atteindre les 37 °C demain. Jusqu'à 39 °C à Vic-Fezensac, Auch et Cahors.

Les maximales attendues pour jeudi dans la région © Radio France - Marion Aquilina

Les prévisions de Météo France pour jeudi © Radio France - Capture d'écran / Météo France

Vendredi, ces chaleurs intenses vont s'étendre plus au nord et à l'est et concerneront tout le pays. "Le temps chaud et lourd contribuera à rendre cette journée particulièrement pénible en termes de ressenti", prévient Météo France.

"Jeudi et vendredi, l’ensemble de la France passera sous l’influence d’un puissant anticyclone remontant du Sahara vers nos régions, apportant un temps ensoleillé et surtout très chaud !"

Les prévisions de Météo France pour vendredi - Capture d'écran / Météo France

La journée de vendredi devrait même être la journée la plus chaude du mois de juillet à l’échelle nationale, "avec des maximales comprises entre 36 et 38°C dans le sud (avec des pointes possibles à 40°C) et 32 à 37°C dans le nord."