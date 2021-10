Météo : des pluies jamais vues depuis 1945 attendues en Loire-Atlantique et Vendée

L'été est bel et bien terminé. La première tempête automnale va s'abattre sur le Loire-Atlantique et la Vendée, ce week-end. Outre de fortes rafales de vent, des pluies diluviennes vont tomber sur les deux départements. "On va tutoyer les records pour un mois d'octobre", prévient Météo Bretagne.

Plusieurs records de pluie pour un mois d'octobre pourraient être battus, ce samedi et dimanche, en Loire-Atlantique et Vendée.

L'été indien n'aura pas duré bien longtemps en Loire-Atlantique et en Vendée. Après un mois de septembre placé sous le signe du soleil, les dépressions font leur retour, dès ce week-end. Un gros coup de vent avec des rafales qui pourront atteindre localement 100 km/h est attendu sur les deux départements. De fortes chutes de pluies sont également annoncées dans plusieurs communes où "il pourrait s'abattre en 24 à 36 heures, l'équivalent d'un mois de précipitations", prévient Météo Bretagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vers des pluies records depuis plus de 70 ans ?

La dépression qui se situe en mer d'Iroise, au large du Finistère, et qui va se déplacer vers la Manche va toucher le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. "Ces deux départements vont être concernés par un épisode de vents forts avec des rafales de vent entre 90 et 100 km/h sur le littoral et 80 à 90 km/h dans les terres, détaille Steven Thual, météorologue à Météo Bretagne. Mais ce sont vraiment les précipitations que nous suivrons avec attention avec un phénomène qui se profile et que l'on nomme : une rivière atmosphérique." Autrement dit, des précipitations et de la vapeur d'eau qui se diffusent depuis les tropiques jusqu'aux zones tempérées.

Ce phénomène devrait engendrer des pluies largement supérieures à la normale avec des cumuls entre 50 et 70 millimètres d'eau au nord de la Loire-Atlantique et, localement, jusqu'à 100 millimètres entre le sud de la Loire et le nord de la Vendée. Des chutes d'eau qui vont durer entre 24 et 36 heures mais qui correspondent à un mois de précipitation. "Les records pour un mois d'octobre devraient être battus dans de nombreuses villes, annonce le météorologue. On devrait même entrer sur le podium de la journée la plus pluvieuse jamais enregistrée depuis la Seconde Guerre mondiale." Les prévisionnistes craignent déjà des inondations, des gonflements de cours d'eau et de forts ruissellements dans les zones urbaines.