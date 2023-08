Météo : des cumuls de pluie importants enregistrés dans l'est du Loiret au mois de juillet

Météo France livre son bilan pour le mois de juillet, et cela ne surprendra personne, il n'a pas été marqué par des records de températures. Sur ce plan, le département affiche des valeurs conformes aux normales pour un mois de juillet, sans plus.

A Orléans par exemple la normale est de 19,7 degrés en juillet (les normales, ce sont les valeurs normalement observées sur une période, elles sont établies sur une longue période), cette année la température moyenne a été de 20,1 degrés. On n'a dépassé les 30 degrés, pour les maximales, que quatre jours en juillet 2023. Même chose en terme d'heures d'ensoleillement : nous sommes tout simplement dans la moyenne.

Presque deux fois plus d'eau que la normale dans l'est du Loiret

En revanche, du côté des cumuls de pluie, Daniel Vendramini, prévisionniste à Météo France, relève des données très hétérogènes sur tout le département du Loiret. C'est dans l'est que les précipitations ont été les plus nombreuses et les plus fortes, le mois dernier. On a compté par exemple 114,8 millimètres cumulés sur un mois à Ferrières-en-Gâtinais. C'est presque deux fois plus que la normale.

A Orléans on retombe à 55,7 millimètres de pluie sur un mois, encore un peu moins dans l'ouest du département. Mais cela donne un mois de juillet effectivement pluvieux, un peu plus que la normale. De quoi rattraper, si l'on ajoute les précipitations du mois de juin, la faible pluviométrie des mois d'avril et mai. Et donc d'assurer une bonne humidité des sols, ce qui permet de fournir aux plantes ce dont elles ont besoin. Mais on ne parle pas ici de recharge des nappes ou des cours d'eau. Le déficit en eau, lui, perdure.