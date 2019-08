Météo : des événements annulés en Bretagne à cause du mauvais temps

En plus d'obliger les Bretons à sortir leurs parapluies, les averses ont entraîné l'annulation de plusieurs événements dans la région.

Bretagne, France

Gare aux coups de vent ! Avec des rafales à plus de 90km/h, et de la houle attendue à plus de 4 mètres de haut, la Préfecture maritime demande aux bretons d'éviter les sorties en mer, demain.

Elles seront de toute manière perturbées. La compagnie Penn Ar Bed annule la liaison Brest-Camaret/Ouessant, aller-retour, toute la journée. Du côté de la compagnie Océane, le départ de Lorient à 10h45 en direction de Groix est annulé. Les retours sont perturbés. Si vous comptez vous rendre sur les îles d'Houat et d'Hoedic, le dernier départ est à 13h50.

La Préfecture invite aussi les promeneurs à ne pas se mettre en danger en s'approchant trop de la côte.

Des mesures ont été prises

Certaines mairies ont pris les devants en modifiant leur programme d'animations.

Dans le Morbihan, les "Jeudis de Ploemeur" sont annulés, place de Bretagne. Seuls les concerts auront lieu, à l'Océanis, à partir de 19h.

A Brest, la mairie annonce que les "vendredis du sport" programmé au Port du Moulin Blanc sont annulés .

Le concert de Diane Tell à Pontivy est délocalisé, ce jeudi soir. Le concert gratuit aura finalement lieu à l’intérieur du Palais des congrès.

Le festival "En août, les enfants sont des princes" de Quimper voit aussi sa programmation perturbée. Le spectacle "Le rêve de Difna" aura finalement lieu à l'Espace Évêché, l'atelier "Cirque en famille" se déroulera à l'Espace Kerné de Plomelin, et le spectacle du Bagad Ar Re Goz se tiendra à l'Espace Chaptal.

Mais la pluie ne doit pas vous empêcher de sortir de chez vous. Retrouvez notre carte interactive qui concentre nos bons plans de sortie.