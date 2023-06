Météo des forêts : les Bouches-du-Rhône en "risque élevé" dès ce mardi

À partir de ce mardi 27 juin, les Bouches-du-Rhône passent en "risque élevé" de feux de forêt (en orange sur la carte). Depuis la création de la météo des forêts le 1er juin 2023, aucun département n'avait dépassé le niveau de risque modéré (jaune).

"On a bénéficié de quelques pluies. Mais depuis plusieurs jours, il fait très chaud, on y associe du vent et on obtient des risques que l'on retrouve habituellement dans les Bouches-du-Rhône tous les étés. Il y a des chances que l'on reste dans ce niveau de vigilance, voire plus, jusqu'aux prochaines précipitations", explique Marc Dumas, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône. Pour l'heure, Météo France prévoit un retour en niveau de risque modéré (jaune) dès ce mercredi.

Pour le moment, Météo France prévoit un retour à un risque modéré (jaune), dès mercredi. - Météo France

En cause donc : la sécheresse de la végétation et le mistral qui augmente les risques de départ de feux.

"Il y a un mois, vous jetiez un mégot, il n'y avait pas de départ de feu. À partir de maintenant, on entre dans des conditions où un simple mégot peut entraîner un départ de feu", ajoute le pompier.

Les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent donc à la prudence. Vigilance aux mégots, aux barbecues, et même aux travaux en zones de sécheresse.

Pour les balades en forêt, la préfecture des Bouches-du-Rhône édite, chaque soir, une carte avec les conditions d'accès aux massifs forestiers en fonction des risques météo.