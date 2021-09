Météo : des orages attendus en Loire-Atlantique et en Vendée

C’est ce qu’on appelle un changement de temps radical : après plusieurs jours pendant lesquels le thermomètre a allègrement dépassé la barre des 30 degrés, avec un franc et beau soleil, place aux orages. Météo France a diffusé ce mardi un avis de vigilance jaune pour plusieurs départements, notamment la Loire-Atlantique et la Vendée. Les prévisionnistes indiquent : " un premier passage orageux actif circule cette nuit de la côte aquitaine à la Bretagne. Il pourra donner brièvement de forts orages avec de la grêle et des rafales de vent, en particulier sur la Vendée et la Loire-Atlantique."

Pluies et baisse ds températures

C’est vers 1 h du matin que ces orages devraient se manifester. Toujours d’après Météo France, la dégradation orageuse sera accompagnée d’une forte baisse du mercure. Sur l’ouest, les thermomètres perdront quatre à huit degrés par rapport à la veille. L’axe orageux se décalera vers l’est en cours de nuit de mercredi à jeudi.