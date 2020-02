Le département des Alpes-Maritimes soufflé par les vents forts de la tempête Ciara. Quelques records et des rafales de vents jusqu'à 165 km/h dans la nuit de lundi à mardi.

MÉTÉO - Des rafales à plus de 165 km/h ces dernières heures dans les Alpes-Maritimes

La Loire et le Rhône sont placés en vigilance orange pour vents violents

Alpes-Maritimes, France

La tempête Ciara siffle dans les Alpes-Maritimes après avoir frappé le nord de la France. La vigilance orange aux vents violents est toujours active ce mardi matin. Et ce, au moins jusqu'à midi. Avec déjà des rafales impressionnantes enregistrées à différents coins du département.

Différents relevés impressionnants

165 km/h à Peone

139km/h à Saint-Cézaire-sur-Siagne

150 km/h à Valberg

Des vols annulés à l'aéroport de Nice

Conséquence de ces vents violents, des vols sont annulés à l'aéroport de Nice. Les vols vers, et depuis, la Corse et l'Allemagne touchés. Trois vols, en direction de Bastia, annulés, ainsi que trois arrivées depuis cette même destination. Un départ et trois arrivées depuis Munich.

Consignes de prudence

La préfecture conseille de limiter les déplacements et surtout de ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol en cas de dégâts. Contactez plutôt Enedis au 09-72-67-50-06. Si vous avez un groupe électrogène, placez le aussi à l'extérieur de votre habitation.