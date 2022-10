Météo : des records battus en octobre dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Encore des températures bien au-dessus des normales de saison. Jusqu'à 28 degrés sont attendus ce jeudi 27 octobre ans le Poitou. Illustration d'un mois d'octobre exceptionnel. Avec plusieurs records battus. Sur les températures moyennes sur le mois, c'est-à-dire la moyenne entre les minimales et les maximales, "sur les Deux-Sèvres, on égalise le record de 2005 avec une moyenne qui dépasse de 2,9 degrés la température normalement attendue. Pour la Vienne, on dépasse même le record, avec une moyenne qui dépasse de 3,2 degrés la normale mensuelle pour un mois d'octobre", détaille Jean-Frédéric Bondet, météorologiste à Météo France pour la région sud-ouest.

Cette moyenne est de presque 17 degrés pour les Deux-Sèvres et la Vienne.

Record de douceur pour les minimales

"C'est surtout les températures minimales qui sont les plus douces", poursuit le prévisionniste. "Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, octobre 2022 est le mois où il a fait le plus doux le matin depuis 1951". Ce qui correspond au début des relevés fiables en températures. Concernant l'ensoleillement, là on est proche des normales sur le Poitou avec un très léger gain de 6 heures à Niort, 9 heures à Poitiers.

Ces températures élevées s'expliquent par "la répétition de flux en altitude de sud-ouest qui nous viennent de l'Équateur et des Tropiques, qui nous apportent de l'air chaud en altitude mais aussi dans les basses couches. Cet air chaud arrive très régulièrement, trop régulièrement sur nos départements", explique Jean-Frédéric Bondet. Météo France prévoit une baisse graduelle des thermomètres à partir de ce dimanche pour un retour à des valeurs proches de la saison milieu de semaine prochaine.

Et sur les prévisions à plus long terme, s'il n'y a pas de scénario qui se dégage pour le risque de pluie, "sur les températures octobre, novembre, décembre, c'est des mois qui s'annonceraient plus chaud que normalement".