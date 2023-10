Météo : des records de chaleur battus ce dimanche, le pic attendu lundi

Certaines maximales ont dépassé les normales de saison de plus de 10°C ce samedi.

Plus de 30°C sur une large partie du pays, notamment dans le Sud-Ouest... Le mercure a grimpé dimanche à des niveaux jamais enregistrés pour le dixième mois de l'année, symbole d'un changement climatique qui multiplie les phénomènes extrêmes et tardifs.

Au plus chaud de la journée ce dimanche, une "flopée de records" ont été battus, selon l'expression d'Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France, comme par exemple 31°C à Aix-en-Provence, 31,2°C à Poitiers, 32°C à Brive, 32,5°C à Bordeaux ou 33°C à Toulouse, selon des valeurs provisoires.

Dans le Massif central, Aurillac a vu son record de chaleur en octobre réévalué de 4 degrés, à 31,2°C, contre 26,6°C précédemment. Et la température a atteint 34,4°C à Villefranche-de-Rouergue.

Certaines maximales ont dépassé de plus de 10 °C les normales de saison.

Un pic de chaleur attendu lundi

Lundi, une nouvelle poussée du thermomètre est attendue avec 32 à 34°C dans le Centre et le Sud-Ouest, et localement 35 à 36°C dans le Béarn. Même chose en Bourgogne et dans le Grand Est. Seuls les abords de la Manche sont inférieurs à 25°C, selon Météo-France, qui s'attend à ce que certains records établis dimanche soient à nouveau battus lundi.

Le record national de chaleur pour un mois d'octobre, détenu par Ajaccio avec 35°C en 1988 et, sur le continent, par Dax avec 34,7°C en 1985, pourrait être effacé, peut-être même dès consolidation des valeurs de dimanche.