Météo : des records de chaleur battus dans le Berry

Si vous avez mis le nez dehors la nuit dernière, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas besoin de manteau. Le Berry, comme une bonne partie du sud et du centre de la France, a connu dans la nuit de dimanche à lundi un épisode "parmi les plus doux jamais relevés en France pour une seconde moitié d'octobre", rapporte Météo France. Dans le pays, il a fait en moyenne 15,2° C cette nuit.

Dans le Berry, des records de températures ont même été battus : 18° à Preveranges dans le Cher, 19° à Montgivray dans l'Indre, dont le record absolu a déjà été battu cet été lors de la canicule.

Des températures certes très agréables pour une promenade nocturne, mais qui doivent surtout une nouvelle fois nous alerter sur les conséquences du réchauffement climatique : "il ne faut pas se tromper : 2022 est une année de rupture" prévient sur France Info Alix Roumagnac, président de Predict Services, la filiale risques de Météo France.