Météo : des records mensuels de chaleur battus dans plusieurs villes de France, d'importants orages attendus

Plusieurs records mensuels de chaleur ont été battus depuis lundi en Bretagne et dans le Sud-Ouest, selon Météo France. Ce mercredi, d'importants orages sont attendus, notamment en Occitanie.

Il a fait chaud, très chaud pour un mois de septembre ces derniers jours. "Les températures sont exceptionnellement chaudes pour un début septembre", note Météo France. Plusieurs records mensuels de chaleur ont ainsi été battus depuis ce lundi, particulièrement en Bretagne et dans le Sud-Ouest.

Il a fait jusqu'à 38,3 degrés à Navarrenx, dans les Pyrénées-Atlantiques ce lundi, la température la plus chaude jamais relevée pour un mois de septembre dans la commune. Biscarosse, dans les Landes, a égalé son record de 36,5 degrés. Dans le Morbihan, il a fait 31,1 degrés sur l'île de Groix. Le précédent record de 31 degrés datait de 1929. Record battu aussi à Belle-Île, avec 30,5 degrés lundi après-midi, contre 29,9 en septembre 2004.

Et les records de température maximale ont continué de tomber ce mardi dans l'ouest de la Bretagne. Il a fait 32,1 degrés à Lanmeur, 31,6 à Ploudalmézeau, 31,5 à Lanvéoc, 31,4 à Sibiril, 31,1 à Quimper, 30.8 à Trégunc et Lorient et 30,5 degrés dans le pays de Saint-Brieuc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A noter également que Paris a connu son quatrième jour consécutif au-dessus des 30 degrés ce mardi, du jamais vu en septembre depuis l'après-guerre, selon Météo France.

D'importants orages dès mercredi matin

Mais la donne va changer ce mercredi puisque de violents orages sont attendus dès le matin de la Bretagne à la Gironde, indique Météo France. Ces orages, avec parfois de la grêle, de fortes précipitations et des rafales de vent, sont ensuite annoncés dans l'après-midi entre les Pyrénées et la Normandie. Ils se décaleront dans la nuit vers l'Est, avec de fortes pluies autour du Golfe du Lion. Vingt-sept départements de la façade ouest sont donc placés en vigilance jaune aux orages.

Sur Twitter, la Sécurité civile appelle à la prudence, particulièrement en Occitanie. Un "épisode pluvio-orageux intense" est notamment attendu de mercredi soir à jeudi matin sur le Languedoc-Roussillon, avec des cumuls de pluie de 50 à 150 millimètres, voire 200 millimètres localement. Des "précipitations intenses", de 50 à 100 millimètres, sont également attendues mercredi en fin d'après-midi sur le reste de l'Occitanie.

"Limitez vos déplacements et en cas d'inondations, n’allez pas chercher votre véhicule dans les sous-sols", rappelle la Sécurité civile, en appelant à suivre les consignes des autorités et à contacter le 18/112 en cas d'urgence.