Météo : des records de chaleur battus en Drôme-Ardèche

Plusieurs records de chaleur sont tombés ce vendredi en Drôme-Ardèche pour un 18 février, à Romans-sur-Isère, Annonay ou encore à Saint-Jean-en-Royans où il a fait plus de 20 degrés.

C'est à Saint-Jean-en-Royans que le plus vieux record est tombé ce vendredi 18 février. Météo France a enregistré 20 degrés 9 contre 20 degrés 8 en 1958. Record battu également à Romans-sur-Isère avec 20,2°c contre 19,9°c en 1998. En Ardèche, il a fait 20 degrés 5 à Annonay, la plus forte valeur enregistrée jusque là était de 19,8°c. C'est sur la commune de Saint-Roman-en-Diois qu'il a fait le plus doux ce vendredi en Drôme-Ardèche : 22 degrés 6.