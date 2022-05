Météo : des records de chaleurs attendus partout en France

Rarement un mois de mai aura été aussi chaud ! Depuis le début du mois, la France subit des températures dignes d'un mois de juillet ou d'un mois d'août. Les 30° degrés ont été franchis à plusieurs endroits, comme par exemple en Dordogne samedi dernier (11 mai), et c'est ce mercredi 18 mai que le pic est attendu. À l'origine de cette vague : un dôme de chaleur.

Qu'est ce que le fameux "Dôme de chaleur" ?

Le terme est assez récent, il en a beaucoup été question outre atlantique l'été dernier concernant le Canada et les Etats-Unis. En résumé c'est la stagnation d'air chaud qui fait grimper les thermomètres. Prenons une image assez simple, quand on veut faire chauffer de l'eau plus vite on met souvent un couvercle sur la casserole, c'est une logique similaire. En l'occurrence, un anticyclone est bloqué au large de l'océan atlantique et nous envoie un air chaud en provenance du Maroc. Cet air reste bloqué sur la France, mais aussi l'Espagne ou encore le Portugal. En stagnant il fait grimper la température. Ainsi, à Séville en Espagne, le thermomètre est monté à 40° degrés cette semaine !

Un pic de chaleur ce mercredi 18 mai

Sur la première quinzaine du mois de mai, Météo France note que l'on est déjà à + 2,7° degrés au dessus des moyennes et des premiers records de chaleurs sont tombés dès hier. Par exemple, à la Pointe de la Hague dans la Manche, on a relevé 26,6° degrés : du jamais vu depuis 100 ans ! Autre record datant cette fois de 1945, dans la Drôme à Montélimar, il a fait 33° degrés ce mardi 17 mai.

Parmi les températures remarquables relevées par Météo France ce mardi 17 mai 2022, outre Montélimar, il a été relevé 33° degrés à Orange, 31° à Niort et Poitiers ou bien encore 30° à Clermont-Ferrand et Rennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le pic de chaleur est attendu ce mercredi, tout particulièrement dans le Sud-Ouest, la région du Rhône et dans l'Est. 32° degrés sont attendus à Toulouse, Lyon et Montélimar, 31° degrés à Bordeaux, 30° degrés à Auxerre ou encore 29° à Strasbourg. Localement, on pourrait atteindre des pics entre 32° et 34° degrés. Cette chaleur va se poursuivre jusqu'à la fin du week-end, elle va même s'accentuer dans le quart nord-est du pays. Le retour à la normale est prévu pour le début de semaine prochaine.

Selon Météo France cet épisode ne signifie pas pour autant que l'été sera caniculaire. En revanche, il est inquiétant à court terme parce que quinze départements sont d'ores et déjà en alerte pour la sécheresse et à plus long terme parce qu'avec le dérèglement climatique le phénomène va se répéter de plus en plus souvent, de plus en plus tôt dans l'année et de plus en plus fort. Enfin, toujours selon Météo France, ce mois de mai pourrait être le plus chaud jamais observé.