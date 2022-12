Météo : des records de douceur attendus pour le passage à la nouvelle année en Alsace

Le mercure va s'envoler le 31 décembre en Alsace. Une masse d'air douce venue des Açores va apporter une chaleur hors norme pour la saison. Plus de 18 degrés sont attendus à Colmar, Sélestat et Strasbourg. "Nous allons probablement battre des records absolus pour un mois de décembre", prévient Christophe Mertz, météorologue chez Atmo-Risk, bureau d'étude météorologique indépendant.

ⓘ Publicité

"Ce sera probablement le passage à la nouvelle année le plus doux jamais observé en Alsace depuis le début des relevés météorologique dans les années 1920", précise Christophe Mertz. Malgré le froid du début du mois, la douceur prédomine pour cette période de fête. Même tendance pour l'ensemble de l'année 2022. Avec parfois des écarts de plus de 12° par rapport a la normale comme cet été ou en octobre dernier, 2022 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée en Alsace.