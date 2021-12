Météo : des records de douceur attendus sur le Massif des Vosges

Une vague de douceur assez exceptionnelle à partir de jeudi en Alsace. Les températures seront élevées pour la saison, jusquà 15 degrés en plaine, et en montagne des records pourraient être battus indique Météo Suivi Alsace.

Côté mercure, la fin de l'année s'annonce particulièrement douce en Alsace. Jeudi, les maximales iront jusqu'à 15 degrés en plaine, alors qu'en montagne des records de températures pourraient être battus, indique Météo Suivi Alsace.

Des records attendus au Markstein et au Lac blanc

"On va tout droit sur un épisode de douceur assez important pour la fin de l'année et le début de l'année 2022", explique Florian Knoll, prévisionniste à Météo Suivi Alsace, "on ne devrait pas battre de record en plaine, mais ça devrait être le cas en altitude." Le record de température à Strasbourg pour un mois de décembre date de 1989 avec 18,8 degrés, 18,5 pour janvier, cela remonte à 1991 à Colmar.

Le mercure va s'emballer assez nettement", Florian Knoll, prévisionniste

"La douceur s'accentuera vendredi, samedi et dimanche. On va surveiller des records principalement en altitude, que ce soit sur les sommets vosgiens ou encore sur les pentes, avec des valeurs proches ou supérieures à 15 degrés" poursuit Florian Knoll.

Des hivers de plus en plus doux en Alsace

"On tend ces dernières années à voir ces épisodes de douceur se multiplier, alors que les épisodes de froid eux se raréfient. C'est indirectement lié au changement climatique, on voit une multiplication de ces épisodes doux ces dernières années. Cela doit mettre la puce à l'oreille en ce qui concerne l'enneigement du massif vosgien pour les années à venir", conclu Florian Knoll.