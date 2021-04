Météo : des records de froid pour un mois d'avril battus ce mardi

Les températures quasi estivales relevées dans près d'un tiers des quelques 600 stations de Météo France la semaine dernière semblent loin. La météo est hivernale ce mardi dans la moitié nord du pays où quelques flocons sont attendus. Des records de froid pour un mois d'avril ont été battus dans la matinée.

Jusqu'à -6, 9 degrés dans l'Oise

À Beauvais (Oise), où Météo France a mesuré 24,8 degrés il y a six jours, -6,9 degrés ont été relevés au petit matin ce mardi. Le précédent record pour un mois d'avril datait de 2017 (-5,4 degrés).

Des records de froid sont aussi tombés dans le Loiret : -5,4 degrés ont été relevés ce mardi à Orléans, contre -4,5 degrés en avril 1938. Même chose dans le Loir-et-Cher. Il faisait -5 degrés ce mardi matin à Blois, contre -3,4 degrés en avril 1991. Météo France a même relevé -7 degrés à Mouthe (Doubs) et Fontainebleau (Seine-et-Marne), -6 degrés à Rupt-sur-Moselle (Vosges) et Achères (Yvelines) ou encore -2 degrés à Orly (Val-de-Marne).

Une mauvaise nouvelle pour les arboriculteurs notamment, nombreux à chauffer les vergers pour préserver leurs récoltes comme en Alsace, en Lorraine ou encore en Côte d'Or.

Masse d'air venue du pôle

Ces températures hivernales sont dues à un changement de masse d'air avec l'arrivée d'un air froid venant directement de l'Arctique, à l'origine de gelées dans le nord, le centre et l'est du pays. De la neige est aussi attendue à très basse altitude voire en plaine, en Seine-Maritime et en Ile-de-France notamment. Lundi déjà, quelques flocons sont tombés à Strasbourg (Bas-Rhin).

