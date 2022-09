Plusieurs records de chaleur ont été battus ce lundi 12 septembre dans le centre et le sud-ouest du pays notamment. Météo France prévoit une dégradation orageuse pour le reste de la semaine.

Météo : des records de température battus dans le sud-ouest et le centre de la France

39.1°C à Mont-de-Marsan, 39.0°C à Dax, 36.6°C à Brive et jusqu'à 35.1°C à Nantes : de nombreux records de température ont été battus ce lundi, en particulier dans le sud-ouest et le centre du pays. Comme le prévoyait Météo France, il a fait particulièrement chaud pour une mi-septembre entre l’Aquitaine et l’ouest de Midi-Pyrénées notamment. La barre des 30°C a été atteinte ou dépassée sur les deux tiers sud du pays. Un phénomène qui s'explique par la présence de l'ouragan Danielle au large de l'Espagne, qui engendre une remontée d'air chaud.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vers une semaine orageuse

En 2020 rappelle Météo France, un épisode de chaleur particulièrement remarquable avait déjà touché le pays au mois de septembre. Dans le contexte de dérèglement climatique, ces événements "seront à la fois plus intenses et plus probables" à l'avenir alerte l'organisme de prévision, citant "l'horizon 2040".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À la chaleur, vont succéder les orages qui progresseront sur le pays ce mardi. Météo France prévoit de fortes précipitations en milieu de semaine, depuis le golfe du Lion jusqu'à la façade est. Les températures, en baisse, devraient retrouver en fin de semaine prochaine des niveaux proches des moyennes de saison.