Météo : des records de température battus dans plusieurs régions

25, 26, 27 degrés : les températures continuent de grimper ce mardi 30 mars ! La France connait une vague de douceur depuis lundi. Il y a entre 7 et 11 degrés de différence par rapport à une moyenne sur le mois de mars, note Elodie Callac, prévisionniste à Météo France, sur franceinfo.

Par conséquent, des records de température pour un mois de mars ont été constatés, particulièrement dans les régions au-dessus de la Loire.

Jusqu'à 27,5 degrés

A Cherbourg (Manche) par exemple, la température affichait 23,4 degrés ce mardi, alors qu'en moyenne en mars, il fait environ 10,6 degrés. En 2017, il avait fait jusqu'à 22,4. Toujours en Normandie, à Alençon (Orne), 22,9 degrés ont déjà été relevés ce mardi alors que la moyenne est de 12,4 degrés et que le record de 2017 était de 22,5. Dans les Côtes-d'Armor, pour l'instant, il a fait jusqu'à 23,9 degrés à Lannion, contre 23,1 en 2005 et 23 degrés à Saint-Brieuc, contre 22,2 en 2005. Au Touquet (Pas-de-Calais), on a relevé 23,1 degrés, contre 23 degrés en 1968.

A Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), les thermomètre affichaient jusqu'à 25,4 degrés, contre 25 en 1989. A Troyes (Aube), il a fait 23,8 lundi puis 24,1, battant le record de 2004 qui était de 23,7. Alors qu'il fait en moyenne 12 degrés en mars à Charleville-Mézières (Ardennes), il a fait jusqu'à 22,3 ce mardi (22,2 en 2017).

A la station de Bourg-Saint-Maurice (Savoie, 865 mètres), 25,3 degrés ont été relevés, contre 24,4 en 2017. A celle du mont d'Arbois, station située à 1833 m d'altitude en Haute-Savoie, 16,8 degrés étaient affichés. L'ancien record était de 14,5 degrés, en 2004.

En moyenne en mars en région parisienne, il fait environ 13 degrés. Paris affiche 24,3 degrés. Le record du 25 mars 1955 avec 25,7 degrés n'est pas encore atteint.

Dans le sud-ouest, dans les Landes, les températures sont pour l'instant montées jusqu'à 27,5 degrés à Tartas.

Des records battus depuis lundi et cela devrait se poursuivre mercredi

Plusieurs records avaient déjà été battus lundi, notamment à Biscarosse, dans les Landes, où il a fait jusqu'à 27,4 degrés. Le précédent record s'établissait à 27,2 degrés et datait de 1965.

Mercredi après-midi, des températures de 16 à 22 degrés sont attendues sur les rivages de la Manche et de la Méditerranée, 21 à 26 ailleurs, indique Météo France. Il pourrait faire jusqu'à 27 à 29 en Nouvelle-Aquitaine.