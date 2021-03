Météo : des records de chaleur en Sarthe, presque 13 degrés au dessus des normales de saison !

Une vague de chaleur inhabituelle au mois de mars s'est installée sur le pays depuis le début de la semaine. En Sarthe, des records de températures ont été battus. On a dépassé les 25 degrés par endroits et le thermomètre pourrait encore grimper !

Ne rangez tout de suite vos lunettes de soleil et votre tube de crème solaire ! Le beau temps qui s'est installé en Sarthe depuis plusieurs jours va rester encore au moins jusqu'à jeudi 1er avril. Depuis le début de la semaine, il fait chaud, très chaud, dans le département. Cette vague de chaleur est "due à un flux généré par une dépression qui est au large du Maroc et du Portugal", explique Didier Groussin, prévisionniste à Météo France. "Cette dépression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fait remonter un vent de sud qui vient du Sahara et qui nous apporte beaucoup de chaleur", précise-t-il.

à lire aussi Météo : des centaines de records de température battus

Résultat : des records de températures ont été battus cette semaine en Sarthe. Mardi 30 mars, "nous avons déjà battu tous les records sur le département, aussi bien au Mans, qu'à Saint-Germain ou qu'à Luché-Pringé", indique le spécialiste. "La température au Mans était de 25,4°C, donc record absolu. La normale pour un mois de mars est de 12,7°C, donc on est presque 13°C au-dessus de la normale de saison", poursuit-il. Le précédent record était de l'ordre de 24°C. "C'était le 19 mars 2005", précise Didier Groussin. Autre record battu : au Luard, où le thermomètre a atteint 24,7°C.

Le thermomètre va descendre d'une dizaine de degrés dans ce weekend

Jeudi 1er avril, on pourrait battre de nouveaux records de chaleur. "On attend des températures de l'ordre de 25 à 26°C sur le département de la Sarthe", estime le prévisionniste de Météo France. Il va falloir profiter du soleil, parce que les températures vont baisser dès vendredi. On devrait perdre une dizaine de degrés, avant l'arrivée de la pluie la semaine prochaine.