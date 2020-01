Météo : des records vont tomber ce week-end au pied des Pyrénées

La vague de chaleur s'annonce exceptionnelle ce week-end, selon Météo-France. Le thermomètre devrait atteindre les 22 degrés à Toulouse, et frôler les 25 dans le Comminges et le Couserans.

Montréjeau, France

Il y aura un air de printemps ce week-end dans toute la région, avec des températures qui dépasseront les 20 degrés en plusieurs endroits, grâce à une bulle chaude qui arrive du Maghreb et d'Espagne, légèrement poussée par le vent du sud. Ce samedi 1er février sera une journée de transition avec quelques nuages vite dissipés, mais c'est surtout dimanche 2 février que les températures devraient exploser avec l'ensoleillement. Idem pour lundi, où on attend 22 degrés à Toulouse, et jusqu'à 24 ou 25 degrés sur le piémont pyrénéen, à Saint-Girons, Saint-Gaudens ou Tarbes.

Zéro degré... à 3.500 mètres !

Des records devraient tomber à cette occasion. Les actuels datent d'une quinzaine d'années : le 6 février 2004, il avait fait plus de 23 degrés à Saint-Girons, et même 24 degrés à Tarbes en février 2002.

Chose sûre : les températures de ce week-end auront un impact sur le manteau neigeux des Pyrénées : à 1.800 mètres il fera 15 degrés ! Il faudrait dépasser les 3.500 mètres pour trouver des températures négatives.

Après cette bulle de chaleur jusqu'à lundi 3 février, les températures vont baisser mardi et mercredi pour retrouver des normales de saison. Nous perdrons une quinzaine de degrés, mais le thermomètre devrait remonter ensuite, le week-end suivant.