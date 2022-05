Météo : des températures élevées et de forts orages attendus ce week-end

Une grande partie de la France connaît des températures élevées à partir de ce week-end avant un possible épisode de chaleur plus durable la semaine prochaine. Selon Météo France, "une dégradation orageuse" est aussi attendue par l'ouest ce samedi avant de traverser une bonne partie du pays.

Un thermomètre qui repart à la hausse avec une dégradation orageuse en parallèle : c'est le programme météo des prochains jours à travers une bonne partie de la France.

"Les maximales repartent à la hausse"

Après une semaine marquée par de fortes températures, les degrés grimpent de nouveau dès ce samedi.

Selon le bulletin de Météo France, "les maximales repartent à la hausse". Et l’organisme météorologique de préciser : "17°C à 22 °C sur les côtes de la Manche, 22°C à 28°C sur la reste de la moitié nord et sur le littoral méditerranéen, 26°C à 31°C degrés au sud".

Dégradation orageuse par l'ouest à partir de samedi

Dans le même temps, Météo France alerte sur de possibles orages forts dans l'ouest du pays dès samedi : "Sur le relief du Massif central et des Pyrénées, des averses isolées sont possibles dès la mi-journée. Avant la fin d'après-midi sur la façade atlantique, principalement sur l'Aquitaine, le temps devient très menaçant. Des orages se déclenchent en fin d'après-midi sur le sud de l'Aquitaine, associés à de fortes rafales de vent parfois supérieures à 80 km/h, et des chutes de grêle locales."

Et d'ajouter : "Ce risque orageux gagne ensuite les départements côtiers plus au nord. Quelques rafales pourront approcher les 100 km/h en zone côtière. Les orages gagnent toute la façade atlantique en soirée, avant de se décaler la nuit prochaine vers les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie."

À partir de dimanche, si l'activité orageuse doit rester plus marquée en Normandie dans la matinée, cette menace orageuse doit s'étendre l'après-midi "de l'Aquitaine jusqu'à la région parisienne, l'ouest de la Bourgogne, la Champagne et sur les Hauts de France. Les orages qui circulent peuvent parfois être forts, accompagnés de grêle, et avec des rafales soufflant jusqu'à 80/90 km/h, voire très localement 100 km/h. Sur le reste du pays, le risque d'orages se limite au relief. Sur l'est des Pyrénées, les Alpes et le Jura, les averses sont plus fréquentes l'après-midi."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vers un épisode de chaleur plus durable la semaine prochaine

Après ce week-end, Météo France attend "un épisode de chaleur plus durable" la semaine prochaine. Et l'organisme météorologique de développer dans son bulletin : "Malgré une petite inflexion lundi, la tendance générale à des températures estivales se poursuit au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine, avec les 30 °C approchés jusque dans la moitié nord, et jusqu’à 32 voire 33 °C au sud. Les températures minimales ne seront pas en reste et les nuits seront très douces avec, dés lundi, des minimales souvent comprises entre 14 et 17 °C au nord, et 15 à 19 °C, voire 20 °C au sud (pour des moyennes saisonnières comprises entre 8 et 14 °C du nord au sud)."

De son côté, la Chaîne Météo explique qu'un blocage anticyclonique doit se mettre en place "durablement sur la France avec des températures proches des records".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix