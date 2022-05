Météo : des températures estivales attendues sur une grande partie de la France

Le soleil domine sur une grande partie de la France en ce dimanche 8 mai et le pays va connaître des températures dignes d'un plein été toute la semaine prochaine. Météo France indique sur son site internet que nous entrons dès aujourd'hui "dans un autre régime de temps avec une chaleur estivale et des conditions anticycloniques sur l'ensemble du pays".

La masse d'air va commencer à se réchauffer grâce à l'installation franche sur le pays des hautes pressions basées sur l'Atlantique. C'est ce qui explique cette séquence estivale détaille Météo France. Patrick Galois, prévisionniste à Météo France explique sur Franceinfo que lorsqu'on arrive à la fin du printemps, "c'est un phénomène assez classique d'avoir ces premières poussées estivales. On observe une poussée de l'anticyclone des Açores, qui va se positionner sur une grande partie du continent européen, associée à des remontées d'air chaud. Ces conditions anticycloniques en altitude se traduisent par du temps sec et chaud."

La barre des 30 degrés dépassée

Selon Météo France, les températures vont dépasser les normales de saison partout. Dans la moitié sud, "la barre des 30 degrès devrait être atteinte, voire dépassée, entre la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur dès lundi à mardi, et possiblement tous les jours de la semaine à venir" assure Météo France. Une température de trente degrès est par exemple attendue à Cognac, Le Mans, Grenoble ou encore Lyon.

Dans la moitié nord, les températures s'échelonneront entre 25 et 28 degrès, avec des "pointes flirtant avec les 30 °C, du Val-de-Loire à la Bourgogne, sans pour autant atteindre des niveaux record.

"Plus au nord, la hausse du mercure pourrait être tempérée par les passages nuageux et un vent sensible, en marge d’un temps perturbé entre îles Britanniques et Scandinavie, qui limitera les surchauffes telles qu’on peut les subir dans une situation de dôme de chaleur" détaille Météo France.



Une situation remarquable si tôt dans l’année

Selon Météo France, "cet épisode de chaleur, sans être inédit, est remarquable si tôt dans l’année". Outre sa précocité, cet épisode estivale se distingue aussi par "sa durabilité et son étendue géographique".

Mais il n'est en effet pas inédit d'avoir les premières fortes chaleur en plaine au mois de mai. "En 1998, le seuil de forte chaleur (30 °C) a été atteint chacun des trois jours des Saints de glace, à Lille et Paris" rappelle Météo France qui précise que "ce seuil a d’ailleurs pu être atteint plus tôt : à Paris, le 16 avril 1949, on a mesuré 30,1 °C". On a également relevé 32,2 dégrés à Nantes le 16 mai 1945 ou encore 30,3 degrés à Rennes le 16 mai 1992.

L’été sera t-il chaud ?

Météo France explique qu'"un épisode de chaleur en mai ne permet pas de faire des prévisions pour l’été". L'organisme rapelle que le mois de mai 2011, le plus chaud depuis 1945, a été suivi par un été qui n'a pas été plus chaud que la normale.

En tous cas, cette semaine de températures estivales risque d'aggraver la sécheresse. Patrick Galois, prévisionniste à Météo France explique sur franceinfo qu'"on va vers des journées favorisant l'assèchement progressif des sols, qui sont bien plus secs que la normale dans certaines régions, le Sud-Est notamment mais aussi le Nord-Pas-de-Calais. Dans l'idéal, il faudrait une alternance de périodes de beau temps et de perturbations. Mais quand on avance vers l'été, ce n'est généralement pas le scénario prévu".