Météo : des températures estivales encore attendues cette semaine, jusqu'à 34°C par endroit

C'est l'été avant l'heure. Après les orages de ce week-end, le beau temps est de retour partout en France et le mercure va repartir à la hausse. Météo France prévoit des températures qui atteindront 30 à 34°C en milieu de semaine.

Mercredi et jeudi, voire vendredi, un épisode de chaleur touchera la plupart des régions, "à l’exception des régions proches de la Manche et du littoral méditerranéen".

Est-ce remarquable pour une mi-mai ?

Dans son bulletin, Météo France explique que cet épisode de chaleur est "exceptionnel par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique". Selon les météorologistes, "de nombreux records de chaleur pour un mois de mai pourraient être dépassés" et ce notamment dans le nord et le sud-ouest.

Dans certaines villes comme Lyon, le mercure pourrait dépasser les 30°C pendant au moins cinq jours consécutifs, ce qui est "rarissime" pour un mois de mai : le phénomène a été observé une seule fois en un siècle, en 1945. A Montélimar, la série à plus de 30°C pourrait même atteindre six ou sept jours d'affilée.

Selon Météo France, il est donc "fort probable", "au vu des tendances", que le mois de mai 2022 détrône le précédent mois de mai le plus chaud, mai 2011.