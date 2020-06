Météo : des températures jusqu'à 33,9°C ce 24 juin en Normandie

Ce mercredi 24 juin marquait la première grosse journée de chaleur de l'été 2020. Le mercure a grimpé au delà des 30°C, pour atteindre la maximale de 33,9°C à Dozulé dans le Calvados. Les températures ont également été élevées dans l'Est de l'Orne et dans le Sud-Manche.

T-shirts et débardeurs de rigueur et terrasses bondées en ce 24 juin 2020 à Caen.

Le soleil tape fort sur la Normandie en ces premiers jours d'été, notamment sur le Pays d'Auge puisque la maximale a été relevée à Dozulé, avec une température de 33,9°C. Non loin de là, à Caen, le mercure n'est pas monté aussi haut, s'arrêtant tout juste sous la barre des 30°C (29,6°C).

Il a fait chaud également dans le Sud-Est de l'Orne : 32,6°C à Mortagne-au-Perche et 32°C à Alençon. Dans la Manche, c'est au Sud du département que Météo France a noté les plus grosses chaleur, notamment à Saint-Hilaire-du-Harcouët avec 32,6°C. Un sacré écart avec la pointe du Cotentin et ses 20°C à la pointe de Jobourg.

Toutefois, aucun record de chaleur n'a été battu aujourd'hui. Nous sommes encore loin des températures caniculaires de l'an dernier à pareille époque. Il avait par exemple fait 37°C à L'Aigle dans l'Orne le 29 juin 2019.