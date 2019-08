Météo des vacances : non, le mois d'août n'est pas aussi "pourri" que ce que vous pensez

Depuis le début de cet été 2019, les juilletistes ont été les plus chanceux, avec un mois chaud et ensoleillé. En comparaison, la première quinzaine d'août vous paraît peut-être maussade? Détrompez-vous, Météo France nous dit le contraire, le mois d'août n'est pas si terrible !

Le mois de juillet a été exceptionnellement ensoleillé cette année affirme Météo France, avec des températures très élevées pour la saison. "Alors, oui, c'est sûr il valait mieux partir en vacances en juillet qu'en août cette année, notamment en Bretagne" reconnaît François Jobard, prévisionniste à Météo France. Mais, aoûtiennes, aoûtiens, ne partez pas fâchés car en définitif le mois d'août n'est pas si maussade et il n'a pas encore dit son dernier mot !

Des températures normales pour un mois d'août

Après un mois de juillet très sec et chaud, on est passé à un début de mois d'août avec un léger déficit d'ensoleillement. "Effectivement, cette semaine, notamment ce mardi, on a eu des journées assez fraîches en France. Mais _il faut savoir que cette fraîcheur n'est pas spectaculaire, on est même au-dessus des normales pour la saison_" explique François Jobard de Météo France.

Finalement, ces matinées "frisquettes" n'ont rien d'exceptionnelles pour la période. En revanche, on a peu parlé d'une autre température relevée ce mardi à Vichy dans l'Allier : 39,5°. "Ça, c'est beaucoup plus remarquable en cette saison que la fraîcheur relevée par exemple à Orléans" tient à souligner François Jobard. Si le soleil se fait, il est vrai, davantage désirer en ce mois d'août, les températures, elles, sont proches des moyennes de saison.

Une météo pourrie au mois d'août, il faut vite le dire, car c'est loin d'être le cas pour tout le monde !" - François Jobard, prévisionniste à Météo France

On vous l'accorde, le tableau du mois d'août n'est non plus idyllique pour toute la France. Les régions du nord-ouest du pays sont les plus lésées. "Dans ces régions, les vacanciers ont eu une impression beaucoup plus maussade. Cela s'explique par un courant d'ouest en provenance des îles britanniques, qui était assez présent sur les quinze premiers jours d'août", détaille Météo France.

Pour ceux qui ont choisi le sud du pays, là, vous êtes plutôt gâtés. En Languedoc, Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, Corse ou encore dans le Massif Central, les moyennes des températures ont été dépassées. "Dans le sud, les aoûtiens ont pu bénéficier, pour le moment, de conditions favorables, c'est très sec et ensoleillé".

A quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ?

Faut-il déjà ressortir la couette du placard et changer sa garde robe ? Pas si vite les aoûtiens, l'été n'est pas encore fini, même dans le nord-ouest. "Près de la Manche ce week-end, les gens pourront aller à la plage, ce sera lumineux" indique François Jobard de Météo France. A court terme, pour ce long week-end du 15 août, une amélioration et des éclaircies sont ainsi attendues au nord-ouest, notamment en Vendée, en Loire-Atlantique, en Bretagne et dans le Pas-de-Calais. "Il ne fera pas non plus extrêmement chaud, mais il y aura du soleil, il ne faut pas noircir le tableau !".

Dans le sud de la France, les journées resteront très estivales. Entre 30 et 35 degrés sont attendus à Toulouse, Agen ou encore Cahors. La chaleur devrait encore persister dans les prochains jours. Mais, attention, le sud ne peut pas être indéfiniment épargné : "Ce dimanche et ce lundi, le temps va tourner à l'orage" prévient François Jobard.