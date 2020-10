Météo : deux départements du sud-ouest maintenus en vigilance orange pluie-inondations

Météo-France a levé ce matin la vigilance orange sur les Côtes-d'Armor mais la maintient sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour le risque pluie-inondations.

Conséquence de la tempête Alex, le départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange pluies-inondations à partir de ce dimanche. Météo France précise que le phénomène "sérieux mais pas exceptionnel" est lié à l'accumulation de précipitations ces dernières heures.

Après les nombreuses séquences pluvieuses liées au passage de la dépression Alex, les cumuls sur les Landes et le nord des Pyrénées-Atlantiques sont déjà importants depuis vendredi. Ce dimanche matin, Météo-France relève "des hauteurs d'eau de 100 à 150 mm sur une grande partie des Landes et une frange limitrophe des Pyrénées-Atlantiques dans un axe Bayonne-Orthez-Thèze". Les pluies sont toutefois moins importantes au petit matin, mais vont se renforcer en cours de journée et perdurer jusqu'à demain matin.

Météo-France a levé la vigilance orange sur les Côtes-d'Armor. A Saint-Brieuc, des records de précipitations ont été mesuré : il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en trois jours. Samedi soir, 12.000 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne selon Enedis. Ils étaient 6.000 dans le Morbihan, 2.500 en Ille-et-Vilaine lié au premier passage de la tempête Alex. Et 2.500 dans le Finistère lié au deuxième passage de la tempête.