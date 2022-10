Météo : deux records de chaleur battus en Drôme-Ardèche

Deux records de chaleur pour une fin octobre sont tombés en Drôme-Ardèche ce jeudi et ce vendredi selon les derniers relevés de Météo France. Il a fait 26,1 degrés à Annonay ce jeudi alors que le précédent record datait de 1973. Dans la Drôme, c'est à Lus-la-Croix-Haute qu'un record a été battu : 25,1 degrés contre 24,1 degrés en 2017.

Des températures de 6 à 11 degrés au dessus des normales de saison

Après les vagues de chaleur de cet été, le mois d'octobre connaît une douceur exceptionnelle et s'annonce comme le plus chaud jamais enregistré en France. Un épisode qui n'a pas épargné la Drôme et l'Ardèche avec des moyennes très élevées.

La pluie va faire son retour

Ces températures vont peu à peu baisser, elles descendront même au dessous des 15 degrés en fin de semaine prochaine. Un temps pluvieux et frais qui ne devrait pas durer puisque Météo France prévoit déjà une remontée des maximales courant novembre.