Météo : dix départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Le tonnerre va gronder, ce vendredi 3 juin, sur une bonne partie du sud-ouest de la France. Des orages violents arrivent, et par conséquent Météo-France place dix départements en vigilance orange : l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot , le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Orages, rafales de vent et chutes de grêle

Au cours de l'après-midi, les orages se développeront vers le Béarn et le Pays Basque, puis gagneront rapidement vers le Gers, le Midi Toulousain, et enfin le Quercy, l'Albigeois et le Rouergue en soirée. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h, de chutes de grêle localement fortes et de cumuls de précipitations atteignant 20 à 40mm par heure.

Les orages devraient s'atténuer en milieu de nuit en progressant vers le Massif central, selon Météo France.